НАТО рішуче підтримуватиме Україну, незважаючи на погрози кремля – Марк Рютте
НАТО не злякається погроз рф та продовжить рішуче підтримувати Україну, заявив генсек Альянсу Марк Рютте. Таку заяву він зробив під час свого першого візиту в ролі генерального секретаря НАТО до місії Альянсу у Вісбадені, яка має перебрати на себе координацію військової допомоги Україні.
Про це пише Reuters.
"Послання (путіну) полягає в тому, що ми продовжимо робити все необхідне, аби переконатися, що він не доб'ється свого і Україна переможе", – сказав Рютте агентству Reuters у спільному інтерв'ю з німецьким громадським радіо Hessischer Rundfunk.
Рютте виступив у казармах Клэй, американській базі, де знаходиться штаб-квартира нової місії під назвою "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU). Рютте також звернувся до військ союзників з більш ніж десятка країн, які вже працюють над місією, і які пізніше переїдуть до сусіднього ангару і будуть доповнені українськими військами.
Очікується, що загальна чисельність NSATU становитиме близько 700 військовослужбовців, в тому числі військовослужбовці, дислоковані у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE в Бельгії та на логістичних центрах в Польщі та Румунії.
Раніше Рютте заявляв, що в НАТО не повинні зважати на ядерну риторику кремля. За його словами, союзники по Альянсу не мають прислухатися до російського брязкання зброєю, адже Альянс сильний та може відповісти на будь-які загрози. Він додав, що у союзників «є все для того, щоб переконатися, що НАТО є безпечним і надійним», а путін "міг би припинити" погрожувати.