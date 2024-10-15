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ПОЛІТИКА

НАТО рішуче підтримуватиме Україну, незважаючи на погрози кремля – Марк Рютте

15 жовтня 2024, 10:16
НАТО рішуче підтримуватиме Україну, незважаючи на погрози кремля – Марк Рютте
За словами Марка Рютте, НАТО має зробити все для того, аби путін не досяг своїх цілей.

НАТО не злякається погроз рф та продовжить рішуче підтримувати Україну, заявив генсек Альянсу Марк Рютте. Таку заяву він зробив під час свого першого візиту в ролі генерального секретаря НАТО до місії Альянсу у Вісбадені, яка має перебрати на себе координацію військової допомоги Україні.

Про це пише Reuters.

"Послання (путіну) полягає в тому, що ми продовжимо робити все необхідне, аби переконатися, що він не доб'ється свого і Україна переможе", – сказав Рютте агентству Reuters у спільному інтерв'ю з німецьким громадським радіо Hessischer Rundfunk.

Рютте виступив у казармах Клэй, американській базі, де знаходиться штаб-квартира нової місії під назвою "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU). Рютте також звернувся до військ союзників з більш ніж десятка країн, які вже працюють над місією, і які пізніше переїдуть до сусіднього ангару і будуть доповнені українськими військами.

Очікується, що загальна чисельність NSATU становитиме близько 700 військовослужбовців, в тому числі військовослужбовці, дислоковані у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE в Бельгії та на логістичних центрах в Польщі та Румунії.

Раніше Рютте заявляв, що в НАТО не повинні зважати на ядерну риторику кремля. За його словами, союзники по Альянсу не мають прислухатися до російського брязкання зброєю, адже Альянс сильний та може відповісти на будь-які загрози. Він додав, що у союзників «є все для того, щоб переконатися, що НАТО є безпечним і надійним», а путін "міг би припинити" погрожувати.

війнаНАТОМарк Рюттепідтримка України

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