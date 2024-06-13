НАТО розглядає жорсткі заходи проти російських шпигунів – Столтенберг

Столтенберг вказав на випадки диверсій, спроби підпалів, кібератаки й дезінформацію.

Країни НАТО мають намір вжити жорсткіших заходів проти російських шпигунів по території всього Альянсу у відповідь на кампанію ворожої діяльності Москви, яка включає диверсії й кібератаки.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

"Ми бачили кілька прикладів диверсій, спроб підпалів, кібератак, дезінформації", - сказав він журналістам, додавши, що міністри оборони країн Альянсу на зустрічі в Брюсселі обговорять, зокрема, російську кампанію ворожої діяльності проти союзників по НАТО.

За словами Столтенберга, міністри розглянуть варіанти реагування, в тому числі захист критично важливої морської й кіберінфраструктури, а також “жорсткіші обмеження для персоналу російської розвідки” на території НАТО.

Раніше повідомлялось, що європейські спецслужби попередили уряди своїх країн про те, що росія планує диверсії по всьому континенту, оскільки взяла курс на тривале протистояння з Заходом.

рф уже почала активніше готувати таємні вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури на європейській території, безпосередньо і через підставних осіб, не надто переймаючись тим, що це може призвести до жертв серед цивільного населення, кажуть представники розвідки.