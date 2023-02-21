НАТО розгорне додаткові сили в Латвії — міністерка оборони
Вже цього літа в Латвії буде розгорнуто нові додаткові сили НАТО. Про це повідомила міністерка оборони країни Інара Мурнієце, повідомляє Delfi.
Згідно з домовленістю НАТО про посилення східного флангу Альянсу влітку до Латвії можуть додатково прибути підрозділи й для них створені нові командні структури, сказала Мурнієце.
Очільниця міністерства оборони Латвії також повідомила, що посилення військового контингенту минулого тижня було обговорено з Канадою. До саміту НАТО у Вільнюсі Латвія хотіла б побачити "дорожню карту" цього посилення хоча б на наступні два роки.
Міністерка визнала, що російські провокації проти Латвії можливі, аж до провокацій на побутовому рівні, і що слід бути обережним, навіть з огляду на те, що росія зараз зайнята здебільшого війною проти України.
Відзначила Мурнієце і важливість візиту президента США Джо Байдена в Україну 20 лютого, який підтвердив, що союзники продовжать підтримку України аж до повернення всіх тимчасово окупованих росією територій. Вона нагадала, що Україна має отримати танки та важку артилерію, а також що Україні потрібні літаки.
Міністерка також вважає, що загроза для Європи зникне лише після того, як росія стане демократичною державою.