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НАТО розгорне додаткові сили в Латвії — міністерка оборони

21 лютого 2023, 14:45
НАТО розгорне додаткові сили в Латвії — міністерка оборони
Фото: gorod.lv
Угода НАТО передбачає збільшення військової присутності блоку в Латвії до однієї бригади, що означає перекидання до країни від 4000 до 6000 військових.

Вже цього літа в Латвії буде розгорнуто нові додаткові сили НАТО. Про це повідомила міністерка оборони країни Інара Мурнієце, повідомляє Delfi.

Згідно з домовленістю НАТО про посилення східного флангу Альянсу влітку до Латвії можуть додатково прибути підрозділи й для них створені нові командні структури, сказала Мурнієце.

Очільниця міністерства оборони Латвії також повідомила, що посилення військового контингенту минулого тижня було обговорено з Канадою. До саміту НАТО у Вільнюсі Латвія хотіла б побачити "дорожню карту" цього посилення хоча б на наступні два роки.

Міністерка визнала, що російські провокації проти Латвії можливі, аж до провокацій на побутовому рівні, і що слід бути обережним, навіть з огляду на те, що росія зараз зайнята здебільшого війною проти України.
Відзначила Мурнієце і важливість візиту президента США Джо Байдена в Україну 20 лютого, який підтвердив, що союзники продовжать підтримку України аж до повернення всіх тимчасово окупованих росією територій. Вона нагадала, що Україна має отримати танки та важку артилерію, а також що Україні потрібні літаки.

Міністерка також вважає, що загроза для Європи зникне лише після того, як росія стане демократичною державою.

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