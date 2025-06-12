НАТО розширює супутникове спостереження за військами рф

Що дозволить спостерігати за величезними територіями.

Північноатлантичний Альянс розширює свої можливості супутникового спостереження великих територій, що дозволить відстежувати військові переміщення в Україні та на кордонах рф з країнами Східної Європи.

Про це заявив головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Вандьє в інтерв’ю Bloomberg.

"Новий інструмент вперше дозволить НАТО спостерігати за "величезними територіями", включно з маневрами, пересуванням військ та діями на полі бою. Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо", - заявив Вандьє.

Для реалізації ініціативи обрано американського постачальника супутникових знімків Planet Labs. Мета проєкту, що здійснювати частий моніторинг великих територій світу протягом року, з використанням ШІ для фіксації змін та автоматичного формування попереджень.

Також предстпвники НАТО кажуть, що ця технологія також може використовуватись для спостереження за Арктикою, яка набуває все більшої стратегічної ваги на тлі посилення інтересів рф та Китаю в регіоні.

Днями ми писали, що винищувачі НАТО перехопили два російські літаки-розвідники над Балтикою.