Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

НАТО шукає компроміс щодо присутності Зеленського на саміті — аби не роздратувати Трампа

06 червня 2025, 14:08
НАТО шукає компроміс щодо присутності Зеленського на саміті — аби не роздратувати Трампа
skrin
НАТО намагатимуться організувати зустрічі так, щоб Зеленський міг бути присутнім, не провокуючи президента США Дональда Трампа.

Очікується, що український президент Володимир Зеленський відвідає саміт НАТО в Гаазі, хоча Альянс ще офіційно не підтвердив, чи запрошений він насправді.

Водночас, як пише Reuters, чиновники НАТО намагатимуться організувати зустрічі так, щоб Зеленський міг бути присутнім, не провокуючи президента США Дональда Трампа.

"Дипломати кажуть, що він може бути присутнім на вечері перед самітом, але його не допускатимуть на основне засідання саміту. При цьому все ще незрозуміло, чи буде коротка заява саміту визначати росію як загрозу, чи висловлюватиме підтримку Україні", - пише видання.

Зазначається, що такі перестороги мають одну мету - не розлютити Вашингтон, а тим більше не спровокувати повторення лютневого скандалу в Білому домі між Трампом і Зеленським, який майже зруйнував міжнародну коаліцію, що підтримує Київ.

"Європейські члени НАТО, які бачать у росії екзистенціальну загрозу, а в НАТО - головний засіб протидії їй, хочуть продемонструвати свою постійну тверду підтримку Україні. Але вони також відчайдушно намагаються не розлютити нестабільного Трампа", - підкреслює видання.

Водночас один із дипломатів НАТО в коментарі Reuters визнав, що якщо Зеленський не візьме участі в саміті в будь-якій формі, це буде "як мінімум піар-катастрофою".

Також Reuters зазначає, що саміт і письмова заява, яка його супроводжує, найімовірніше, будуть незвично короткими, щоб звести до мінімуму ймовірність спалахів або розбіжностей.

При цьому Зеленському, можливо, доведеться задовольнятися запрошенням на передсамітнову вечерю, влаштовану королем Нідерландів Віллемом-Олександром, кажуть опитані Reuters дипломати.

До того ж, на відміну від попередніх двох щорічних самітів НАТО, лідери не планують проводити офіційне засідання Ради НАТО-Україна. Високопоставлений дипломат НАТО заявив, що таку роль могла б виконати робоча вечеря з міністрами закордонних справ або міністрами оборони.

"Багато союзників хочуть, щоб Зеленський був на саміті, але є гнучкість щодо точного формату, який дозволив би його присутність", - сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Дональд Трампсаміт НАТОВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Ефективна
Політика
Ефективна "Павутина". Короткий огляд російського бомбардувального флоту і його втрат – Том Купер
Переклад iPress – 05 червня 2025, 00:52
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється