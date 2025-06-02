Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі

Однак формат ще на стадії обговорення.

Президент України Володимир Зеленський сказав що Україну запросили на саміт НАТО, який пройде 24-25 червня в нідерландському місті Гаага.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у Zoom у понеділок, пише портал Європейська правда.

Глава держави сказав поспілкувався із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", – оголосив Зеленський.

Поки не зрозуміло, як саме Україна буде представлена на саміті Альянсу, проте міністр закордонних справ Андрій Сибіга ще говоритиме зі своїми колегами "щодо інфраструктури".

Днями ми писали, що Україна увійшла в єдину авіаційну систему НАТО.