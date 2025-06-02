Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі

02 червня 2025, 21:15
Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі
Україна НАТО
Однак формат ще на стадії обговорення.

Президент України Володимир Зеленський сказав що Україну запросили на саміт НАТО, який пройде 24-25 червня в нідерландському місті Гаага.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у Zoom у понеділок, пише портал Європейська правда

Глава держави сказав поспілкувався із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. 

"Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", – оголосив Зеленський. 

Поки не зрозуміло, як саме Україна буде представлена на саміті Альянсу, проте міністр закордонних справ Андрій Сибіга ще говоритиме зі своїми колегами "щодо інфраструктури".

Днями ми писали, що Україна увійшла в єдину авіаційну систему НАТО.

 

НАТОВолодимир ЗеленськийУкраїна

Останні матеріали

Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
Політика
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
02 червня 2025, 16:34
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 червня 2025, 04:39
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Політика
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 травня 2025, 16:01
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Політика
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Переклад iPress – 30 травня 2025, 11:59
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Політика
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 29 травня 2025, 23:56
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Переклад iPress – 29 травня 2025, 16:49
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою
Політика
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою "цивілізаційну війну" проти Заходу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 29 травня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється