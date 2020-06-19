НАТО схвалив план дій на випадок другої хвилі коронавірусу
Міністри оборони країн НАТО погодили план спільних дій країн-членів на випадок другої хвилі коронавірусу.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами міністерської відеоконференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
За його словами, міністри узгодили сьогодні три рішення: новий операційний план для надання підтримки союзникам і партнерам, створення запасів медичного обладнання і фонд для придбання критично важливих предметів медичного призначення.
"Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб забезпечити, що наші сили залишаються готовими відповісти на будь-яку загрозу. Важливо, щоб ця кризу у сфері охорони здоров’я не перетворилася на безпекову кризу", - сказав Столтенберг.
Він зазначив, що НАТО відіграє ключову роль у підтримці цивільної відповіді на пандемію, включаючи доставку літаками необхідного медичного обладнання, транспортування пацієнтів і створення польових госпіталів.
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