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НАТО створить третій центр повітряних операцій у Норвегії

15 травня 2025, 14:54
НАТО створить третій центр повітряних операцій у Норвегії
Фото: Главком
Ще два центри знаходяться в Німеччині та Іспанії.

Організація Північноатлантичного договору ухвалила рішення про розміщення третього центру повітряних операцій та прийняла пропозицію Норвегії щодо розміщення центру в ній. 

Про це повідомив норвезький уряд. 

Уряд Норвегії розпочне роботу з підготовки військової бази в Буде до тимчасового розміщення третього центру повітряних операцій Альянсу.

"Ми маємо виконувати завдання НАТО через новий центр повітряних операцій вже цього року і потребуємо тимчасових приміщень. Тимчасове розміщення не визначає місце постійного розташування центру", – заявив міністр оборони Туре О. Сандвік.

Тимчасове приміщення слугуватиме робочим місцем для декількох сотень осіб протягом декількох років, поки не буде готовий постійний центр повітряних операцій.

"Сильний НАТО на півночі важливий для нашої безпеки. НАТО має амбітний план щодо введення центру в експлуатацію…  База Збройних сил у Буде – єдине місце, де є будівлі, які можна привести у відповідність до вимог у встановлений термін", – додав Сандвік.

Новий центр відповідатиме за командування і контроль військових повітряних операцій у прилеглих районах.

"Об'єднання країн Північної Європи в єдину оперативну зону значно посилить повітряну оборону в нашому регіоні, а центр повітряних операцій відіграватиме важливу роль у координації цих дій", – сказав міністр оборони Норвегії. 

Інші два центри повітряних операцій НАТО розташовані в Уедемі в Німеччині та в Торрехоні, що в Іспанії. Відповідають вона за планування, керівництво, координацію, нагляд та підтримку повітряних операцій сил і засобів у мирний час, під час криз та конфліктів. 

Нагадаємо, що у Бундестазі допускають напад росії на НАТО за 2-3 роки.

 

НорвегіяНАТО

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