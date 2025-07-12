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ПОЛІТИКА

НАТО створює нову систему постачання зброї Україні – NYT

12 липня 2025, 11:41
НАТО створює нову систему постачання зброї Україні – NYT
Союзники можуть віддавати Україні своє озброєння, отримуючи пріоритет на купівлю.

Країни НАТО розробили новий спосіб постачання критично важливої американської зброї Україні для її боротьби з росією.

Про це пише видання The New York Times.

Зазначається, що один із варіантів - створення в Європі спеціальних рахунків під управлінням генерала Алексуса Гринкевича, головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі. Через них можна буде оплачувати зброю і боєприпаси, які потім направлять в Україну через треті країни.

"Головна мета - не чекати, поки зброю виготовлять, а використовувати вже готові запаси: з арсеналів США, інших країн або з ринку, як це робить Чехія, скуповуючи 155-мм артилерійські снаряди по всьому світу", - ідеться в статті.

Важливо, що союзники також можуть віддавати Україні своє озброєння, отримуючи пріоритет на купівлю. Так Німеччина закупила у США вісім батарей ЗРК Patriot замість трьох, відправлених ЗСУ.

Видання зазначає, що США побоюються, що вилучення Patriot з інших напрямків послабить оборону союзників в Азії та на Близькому Сході. Одночасно в Європі посилюються тривоги щодо росії. Глава французької армії генерал Тьєррі Бюркар заявив:

"путін вважає Францію своїм головним противником у Європі".

Нагадаємо, президент Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги для України вартістю в сотні мільйонів доларів.

СШАвійнаНАТОзброяДональд Трампдопомога УкраїніPatriot

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