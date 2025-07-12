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ПОЛІТИКА

Трамп розглядає новий пакет допомоги для України — Politico

12 липня 2025, 09:59
Трамп розглядає новий пакет допомоги для України — Politico
Трамп пообіцяв, що допомогу буде відновлено.

Президент Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги для України вартістю в сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє Politico.

За словами обізнаних джерел, обговорення цього питання відбулися трохи більше ніж за тиждень після того, як Пентагон раптово призупинив частину наявного пакету допомоги, що включав тисячі артилерійських снарядів і високоточних боєприпасів. Трамп пообіцяв, що допомогу буде відновлено.

Очікується, що гроші на новий пакет допомоги надійдуть із фонду, який дає змогу Пентагону вилучати зброю з американських військових запасів для України. У фонді, як і раніше, перебуває близько 3,8 мільярда доларів.

Примітно, що Трамп анонсував "важливу новину" щодо росії, не пояснивши, про що саме йдеться.

"Ви побачите, що буде", - зазначив він після того, як росія вдарила в районі пологового будинку в Харкові.

Ані Білий дім, ані Пентагон не відповіли журналістам щодо коментаря про пакет допомоги.

Пакет допомоги Україні, постачання якого було припинено цього місяця, включав зенітні ракетні комплекси Patriot і сотні одиниць високоточної зброї, яку Україна використовує як у наступальних, так і в оборонних цілях.

Нагадаємо, комітет Сенату США зі збройних сил затвердив 500 мільйонів доларів безпекової допомоги для України у рамках законопроєкту про національну оборону США на 2026 фінансовий рік.

війназброяДональд Трампдопомога Україніросія окупанти

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