Комітет Сенату США затвердив $500 млн безпекової допомоги для України на 2026 рік

Протягом наступних місяців законопроєкт проходитиме законодавчі процедури в Конгресі.

Комітет Сенату США зі збройних сил затвердив 500 мільйонів доларів безпекової допомоги для України у рамках законопроєкту про національну оборону США на 2026 фінансовий рік.

Зазначається, що цей законопроєкт є щорічним документом, який визначає рівень фінансування та повноваження збройних сил США. Він гарантує, що американські військові мають необхідні ресурси для виконання своїх завдань, і за ним уважно стежать виробники зброї, зокрема Lockheed Martin та Boeing.

За даними Reuters, законопроєкт був схвалений комітетом 9 липня 2025 року переважною більшістю голосів - 26 проти 1. Він містить положення про продовження Ініціативи зі сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 року і збільшення її фінансування до $500 мільйонів у порівнянні з $300 мільйонами, передбаченими на 2025 рік.

Крім того, пише видання, законопроєкт заборонив виконання суперечливого запиту, який президент США Дональд Трамп вніс у червні, щодо списання парку літаків A-10 Повітряних сил США. Документ передбачає, що їхня кількість не повинна знижуватися нижче ніж 103 одиниці у 2026 році, що забезпечить подальшу експлуатацію цих літаків.