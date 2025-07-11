Комітет Сенату США затвердив $500 млн безпекової допомоги для України на 2026 рік
11 липня 2025, 20:35
Фото: Укрінформ
Протягом наступних місяців законопроєкт проходитиме законодавчі процедури в Конгресі.
Комітет Сенату США зі збройних сил затвердив 500 мільйонів доларів безпекової допомоги для України у рамках законопроєкту про національну оборону США на 2026 фінансовий рік.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що цей законопроєкт є щорічним документом, який визначає рівень фінансування та повноваження збройних сил США. Він гарантує, що американські військові мають необхідні ресурси для виконання своїх завдань, і за ним уважно стежать виробники зброї, зокрема Lockheed Martin та Boeing.
За даними Reuters, законопроєкт був схвалений комітетом 9 липня 2025 року переважною більшістю голосів - 26 проти 1. Він містить положення про продовження Ініціативи зі сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 року і збільшення її фінансування до $500 мільйонів у порівнянні з $300 мільйонами, передбаченими на 2025 рік.
Крім того, пише видання, законопроєкт заборонив виконання суперечливого запиту, який президент США Дональд Трамп вніс у червні, щодо списання парку літаків A-10 Повітряних сил США. Документ передбачає, що їхня кількість не повинна знижуватися нижче ніж 103 одиниці у 2026 році, що забезпечить подальшу експлуатацію цих літаків.
Протягом наступних місяців законопроєкт проходитиме законодавчі процедури в Конгресі. Окрім України, він також передбачає заходи щодо глобальних викликів безпеці, зокрема загроз із боку Китаю, Ірану та Північної Кореї.
Крім того, законопроєкт підкреслює необхідність технологічного розвитку в таких сферах, як штучний інтелект, безпілотні технології та гіперзвукова зброя, щоб зберегти військову перевагу США.