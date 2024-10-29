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НАТО та Євросоюз посилюють співпрацю через загрози з боку росії і КНДР

29 жовтня 2024, 21:13
НАТО та Євросоюз посилюють співпрацю через загрози з боку росії і КНДР
Фото: Reuters
Війна росії в Україні є найбільшою загрозою миру та безпеці у Європі.

Генсек Альянсу Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися створити нову цільову групу високого рівня, щоб зміцнити співпрацю НАТО та Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

На зустрічі Рютте і фон дер Ляєн погодилися з тим, що загарбницька війна рф проти України є найбільшою загрозою миру та безпеці у Європі.

На їх думку, розгортання північнокорейських солдатів на підтримку агресивної війни рф "є значною ескалацією війни проти України і серйозною загрозою для європейської безпеки та глобального миру".

Для протистояння цим загрозам і викликам, Рютте та фон дер Ляєн домовились створити нову робочу групу високого рівня для посилення існуючої співпраці між ЄС і НАТО.

Ймовірно, планування першого засідання групи розпочнеться "найближчими тижнями".

Днями Остін підтвердив присутність військ КНДР у росії.

 

 
НАТОКНДРЄвросоюзвійна в Україні

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