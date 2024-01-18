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НАТО цілком здатне захиститись від агресії росії

18 січня 2024, 13:13
НАТО цілком здатне захиститись від агресії росії
Фото: з вільного доступу
Помічник генсека НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге запевняє, що Альянс досить потужним, аби захистити себе від агресії рф.

Про це він заявив в інтерв’ю литовському мовнику LRT.

"З 2014 року, коли росія вперше вторглася в Україну і окупувала Крим, головним завданням НАТО було вдосконалення стримування і оборони", - сказав він.

За словами помічника генерального секретаря НАТО, протягом останніх десяти років Альянс працюємо над тим, щоб краще стримувати росію і, в разі потреби, захищатись від будь-якого виду російської агресії.

Він додав, що нині росія визначена як загроза номер один для НАТО, і сьогодні у Альянса є цілий набір військових планів стримування і оборони.

Борис Руге вважає, що НАТО дуже серйозно ставиться до підтримки союзників на східному фланзі і захисту від будь-якої можливої агресії.

"Зрештою, НАТО, який незабаром налічуватиме 32 члени, є дуже потужним альянсом. У нас дуже сильні економіки і передові технології. Ми цілком здатні захистити себе від російської агресії", - підсумував він. 

Натомість ​​​​Прем'єрка Естонії заявляє, що росія загрожуватиме кордонам НАТО протягом трьох років.
 
РосіяНАТОзагрозаРуге

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