НАТО ухвалить першу в історії доктрину боротьби з дронами
Про це йдеться в матеріалі DefenseNews.
Вже до кінця цього року НАТО хоче прийняти доктрину боротьби з дронами, в якій всім членам Альянсу мають надати поради щодо питань багаторівневого захисту проти різних типів безпілотних літальних апаратів.
Документ стане першим в історії подібним документом.
В доктрині визначать низку факторів організації загальної підготовки операторів антидронових систем, пише видання.
"Антидронова доктрина вже у розробці", - заявив радник відділу нових викликів безпеки НАТО Клаудіо Палестині.
За його словами, завдання щодо розробки доктрини було надано на початку цього року.
Основною цього документу стане випущений в 2019 році довідник, в якому велика увага приділялася викладенню керівних принципів ефективної протидії дронам. В ньому було 600 сторінок.
Новий документ має містити 70-80 сторінок.
Наразі не зрозуміло, які саме принципи будуть викладені в доктрині, але відомо, що документ буде містити рекомендації стосовно введення в експлуатацію с-UAS системи, інтеграції багатодоменних і багаторівневих рішень та загальні стандарти навчання операторів БПЛА.
Документ спочатку відправлять на ратифікацію комітету НАТО з питань розробки військових оперативних стандартів, статится це має найближчими тижнями.
Загалом же погодити доктрину мають до кінця поточного року.
Втілювати перший в історії документ такого роду будуть через закупівлі тих чи інших систем і боєприпасів.
Клаудіо Палестині також визнав, що потреба в такій доктрині зʼявилася з огляду на висновки з війни в Україні, де як українські військові, так і окупаційна армія росії активно застосовують на полі бою безпілотники різних типів.Проте "війна безпілотників" в Україні наштовхнулася на перешкоду з боку Китаю, тому американські дрони могли би замінити українцям китайські цивільні дрони, якими користуються українські військовослужбовці на фронті, і які можуть нести безпекові загрози через тісну співпрацю Китаю та росії.