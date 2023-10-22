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НАТО ухвалить першу в історії доктрину боротьби з дронами

22 жовтня 2023, 09:21
НАТО ухвалить першу в історії доктрину боротьби з дронами
Фото: з вільного доступу
Документ має визначати низку питань щодо боротьби з безпілотними апаратами різних типів.

Про це йдеться в матеріалі DefenseNews.

Вже до кінця цього року НАТО хоче прийняти доктрину боротьби з дронами, в якій всім членам Альянсу мають надати поради щодо питань багаторівневого захисту проти різних типів безпілотних літальних апаратів.  

Документ стане першим в історії подібним документом.

В доктрині визначать низку факторів організації загальної підготовки операторів антидронових систем, пише видання. 

"Антидронова доктрина вже у розробці", - заявив радник відділу нових викликів безпеки НАТО Клаудіо Палестині.

За його словами, завдання щодо розробки доктрини було надано на початку цього року. 

Основною цього документу стане випущений в 2019 році довідник, в якому велика увага приділялася викладенню керівних принципів ефективної протидії дронам. В ньому було 600 сторінок.

Новий документ має містити 70-80 сторінок.

Наразі не зрозуміло, які саме принципи будуть викладені в доктрині, але відомо, що документ буде містити рекомендації стосовно введення в експлуатацію с-UAS системи, інтеграції багатодоменних і багаторівневих рішень та загальні стандарти навчання операторів БПЛА. 

Документ спочатку відправлять на ратифікацію комітету НАТО з питань розробки військових оперативних стандартів, статится це має найближчими тижнями. 

Загалом же погодити доктрину мають до кінця поточного року. 

Втілювати перший в історії документ такого роду будуть через закупівлі тих чи інших систем і боєприпасів. 

Клаудіо Палестині також визнав, що потреба в такій доктрині зʼявилася з огляду на висновки з війни в Україні, де як українські військові, так і окупаційна армія росії активно застосовують на полі бою безпілотники різних типів.

Проте "війна безпілотників" в Україні наштовхнулася на перешкоду з боку Китаю, тому американські дрони могли би замінити українцям китайські цивільні дрони, якими користуються українські військовослужбовці на фронті, і які можуть нести безпекові загрози через тісну співпрацю Китаю та росії.
НАТОдронибезпілотникидоктрина

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