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НАТО уклало контрактів на €2,4 млрд на виробництво боєприпасів

28 вересня 2023, 15:32
НАТО уклало контрактів на €2,4 млрд на виробництво боєприпасів
Північноатлантичний альянс має рамкові контракти на боєприпаси на суму 2,4 мільярди євро, серед яких 155-мм артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети і боєприпаси для танків.

Ці контракти допомагають країнам-членам НАТО поповнювати запаси, які вони передають Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

"НАТО вже багато років проводить спільні закупівлі. Сьогодні я можу підтвердити, що Альянс має рамкові контракти на основні боєприпаси на суму 2,4 мільярди євро, включно із твердими замовленнями на 1 мільярд євро. Це охоплює такі можливості, як 155-мм артилерія, протитанкові керовані ракети та боєприпаси для основних бойових танків", – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Києві.

За його словами, це допоможе країнам Альянсу поповнити свої запаси, тоді як вони продовжують підтримувати Україну.

Також генсек НАТО привітав заяву про те, що Україна і США планують спільно виробляти системи озброєнь, зокрема протиповітряної оборони.

Столтенберг відзначив і той факт, що з моменту вторгнення Україні було виділено майже 100 млрд євро, половина з яких надійшла від США, а інша – від європейських країн-членів та Канади.

Крім того, він повідомив, що провів із Володимиром Зеленським важливу розмову щодо наступних кроків для підтримки НАТО.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва з візитом прибув генсек НАТО Столтенберг.

 

НАТОбоєприпасиСтолтенберг

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