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НАТО у 2025 році виділило Україні €35 млрд

23 червня 2025, 19:09
НАТО у 2025 році виділило Україні €35 млрд
Фото: з вільного доступу
За три роки повномасштабної війни рф в Україні темпи виділення допомоги прискорилися.

Цьогоріч Північноатлантичний альянс уже виділив на допомогу Києву 35 млрд євро.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції перед самітом НАТО у Гаазі. 

"Я радий оголосити, що лише за пару місяців ми змогли збільшити показник допомоги Україні до 35 млрд євро, і досягли цього менше ніж за пів року", – оголосив Рютте.

За його словами, у 2024 році НАТО виділили на підтримку України більше 50 млрд євро, тобто цього року темпи виділення допомоги прискорилися.

"Це означає, що союзники, в тому числі США, не втрачають з поля зору те, що відбувається в Україні", – додав Рютте.

Однак на саміті НАТО скасували обговорення війни в Україні.

 

війнаНАТО

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