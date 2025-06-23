За три роки повномасштабної війни рф в Україні темпи виділення допомоги прискорилися.

Цьогоріч Північноатлантичний альянс уже виділив на допомогу Києву 35 млрд євро.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції перед самітом НАТО у Гаазі.

"Я радий оголосити, що лише за пару місяців ми змогли збільшити показник допомоги Україні до 35 млрд євро, і досягли цього менше ніж за пів року", – оголосив Рютте.

За його словами, у 2024 році НАТО виділили на підтримку України більше 50 млрд євро, тобто цього року темпи виділення допомоги прискорилися.

"Це означає, що союзники, в тому числі США, не втрачають з поля зору те, що відбувається в Україні", – додав Рютте.

Однак на саміті НАТО скасували обговорення війни в Україні.