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НАТО відкрило в Норвегії центр десантних операцій – ЗМІ

01 грудня 2024, 10:28
НАТО відкрило в Норвегії центр десантних операцій – ЗМІ
Центр буде забезпечувати підготовку військових.

На півночі Норвегії створено центр десантних операцій у рамках чергового кроку країни НАТО щодо посилення своїх операцій на кордоні з рф в Арктиці. 

Центр буде забезпечувати підготовку військових.

Про це повідомляє американський журнал Newsweek.

Видання пише, що центр було створено у Серрейсі на півночі країни. 

Його головна мета - забезпечуватиме підготовку десантних військ для британського, американського і голландського персоналу. 

Норвегія власних десантних військ країна не має, але деякі з її основних армійських підрозділів та спецпідрозділів базуються в цьому регіоні. 

"Ми повинні тренуватися разом, щоб захистити Норвегію, Північний регіон та НАТО у разі кризи та війни", - заявив голова норвезького Міноборони. 

Голова оборонного відомства відвідав об'єкт. 

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну Норвегія збільшила інвестиції у військові об'єкти, витративши близько 1,44 млрд доларів тільки на бази в місті Тромсі.

Крім того, нещодавно ми писали, що Київ попросив НАТО про формальне запрошення до альянсу вже наступного тижня.

 

НорвегіяНАТОцентр десантних операцій

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