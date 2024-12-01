НАТО відкрило в Норвегії центр десантних операцій – ЗМІ

Центр буде забезпечувати підготовку військових.

На півночі Норвегії створено центр десантних операцій у рамках чергового кроку країни НАТО щодо посилення своїх операцій на кордоні з рф в Арктиці.

Центр буде забезпечувати підготовку військових.

Про це повідомляє американський журнал Newsweek.

Видання пише, що центр було створено у Серрейсі на півночі країни.

Його головна мета - забезпечуватиме підготовку десантних військ для британського, американського і голландського персоналу.

Норвегія власних десантних військ країна не має, але деякі з її основних армійських підрозділів та спецпідрозділів базуються в цьому регіоні.

"Ми повинні тренуватися разом, щоб захистити Норвегію, Північний регіон та НАТО у разі кризи та війни", - заявив голова норвезького Міноборони.

Голова оборонного відомства відвідав об'єкт.

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну Норвегія збільшила інвестиції у військові об'єкти, витративши близько 1,44 млрд доларів тільки на бази в місті Тромсі.

Крім того, нещодавно ми писали, що Київ попросив НАТО про формальне запрошення до альянсу вже наступного тижня.