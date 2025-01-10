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НАТО відправляє два судна патрулювати Балтійське море

10 січня 2025, 16:08
НАТО відправляє два судна патрулювати Балтійське море
Фото: DW
Наразі у Європі не вбачають необхідності у запровадженні статті 4 НАТО.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен підтвердила, що Альянс відправляє два кораблі у Балтійське море для патрулювання.

Про це інформує фінський мовник Yle.

"Звичайно, ширша присутність НАТО в Балтійському морі має заспокійливий і стабілізаційний ефект. Ми дуже задоволені тим, що таке рішення було ухвалене", – заявила Валтонен.

Крім суден НАТО у Балтійському морі потрібно більше технічного спостереження, вважає Валтонен.

"Фінляндія вже давно занепокоєна ризиками для екологічної та морської безпеки, які створює російський тіньовий флот. Очевидно, що тіньовий флот також становить загрозу для критично важливої підводної інфраструктури", – додала міністерка.

Вона сказала, що Фінляндія рішуче реагує на цю загрозу  і прикладом цього буде зустріч НАТО з питань безпеки в Балтійському морі, яка відбудеться наступного тижня.

Валтонен констатувала, що наразі не відбувається реформування міжнародного морського права, і тому Фінляндія шукає рішення в першу чергу в рамках чинних угод.

Для глави фінського МЗС це питання інтерпретації морського права.

Проте Валтонен не бачить необхідності у запровадженні статті 4 НАТО, яка ініціює офіційні переговори між країнами-членами, якщо держава відчуває загрозу своїй цілісності або безпеці.

Також раніше Польща і країни Балтії виділять €600 млн на захист електромереж від диверсій кремля.

 

НАТОбалтійське морепатруль

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