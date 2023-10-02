Міністр оборони Британії Грант Шеппс дав дозвіл на розгортання підрозділу британських військ у Косовов розмірі 200 солдат.

Про це Шеппс написав X (Twitter).

"На термінове прохання НАТО я дав дозвіл на розгортання батальйону британських військових для підтримання миру в Косові. Найближчими днями сотні військовослужбовців будуть розгорнуті для гарантування безпеки і свободи кожного в Косові, і я знаю, що Велика Британія пишатиметься ними", - йдеться в дописі.

Рішення було ухвалено після жорстокого нападу на косовську поліцію на півночі Косова 24 вересня і зростання напруженості в регіоні.

На прохання верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Кріса Каволі та за погодженням з Північноатлантичною радою Британія найближчими днями надішле близько 200 військових з 1-го батальйону Королівського полку Принцеси Уельської, які приєднаються до британського контингенту чисельністю 400 осіб, що вже перебуває в країні в рамках щорічних навчань.

В кінці вересня стало відомо, що НАТО направляє в Косово додаткові сили.