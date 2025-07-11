НАТО відреагувало на рішення США постачати зброю Україні

В Альянсі заявили, що НАТО продовжує працювати над тим, щоб забезпечити підтримку Україні.

В Організації Північноатлантичного договору відреагували на нещодавню заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що США постачатимуть зброю Україні через НАТО.

Про це пише Радіо Свобода.

Зокрема, речниця Альянсу Елісон Харт у відповідь на запит редакції заявила, що НАТО продовжує працювати над тим, щоб забезпечити підтримку Україні.

"Члени Альянсу продовжують працювати над тим, щоб забезпечити Україні підтримку, необхідну для захисту від російської агресії. Це включає в себе термінові зусилля із закупівлі ключових поставок зі Сполучених Штатів, у тому числі засобів протиповітряної оборони і боєприпасів", – цитує її видання.