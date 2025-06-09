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НАТО вражене креативністю України під час операції "Павутина"

09 червня 2025, 12:32
НАТО вражене креативністю України під час операції
1 червня СБУ провела масштабну та унікальну операцію "Павутина".

Креативність України, включно з її масштабною атакою дронів "Павутина" на авіабази росії, може стати серйозним уроком для західних армій.

Про це заявив командувач концепціями і трансформацією НАТО адмірал П'єр Вандьє в інтерв'ю AFP.

"Те, що зробили українці в росії, було троянським конем", - заявив Вандьє.

Адмірал нагадав, що історія троянського коня почалася тисячі років тому.

"Сьогодні ми бачимо, як подібна тактика переосмислюється технічною і промисловою творчістю", - додав він.

За словами Вандьє, операція показала, наскільки важливими для перемоги є інновації та адаптація, оскільки сучасні методи ведення війни змінюються з блискавичною швидкістю. "Це був справжній переворот", - сказав він.

"Ми вступаємо в динамічну епоху, коли арміям доведеться покладатися як на загальне планування, так і на адаптивне планування", - заявив адмірал.

Вандьє заявив, що ми станемо свідками безперервних інновацій, де "тиждень за тижнем, місяць за місяцем або рік за роком ми зможемо винаходити речі, яких ми не очікували".

1 червня СБУ провела масштабну та унікальну операцію "Павутина" зі знищення російських літаків стратегічної авіації. 2 червня СБУ підтвердила, що внаслідок одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у глибокому тилу РФ було пошкоджено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

Українські дрони відпрацювали по таких аеродромах на території росії: Оленья в Мурманській області рф, Бєлая — в Іркутській області, Дягілєво — в Рязанській, Іваново — в Іванівській. Удар по авіабазі Бєлая став першою українською атакою по об'єктах у Сибіру.

війнаНАТОатака на рф"Павутина"

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