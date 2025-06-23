НАТО вважає росію своєю головною загрозою – генсек

24 та 25 червня в нідерландському місті відбудеться черговий саміт НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що москва і надалі є головною загрозою для Альянсу.

Про це він заявив на пресконференції перед початком саміту НАТО у Гаазі.

Рютте додав, що Україна стане одним з питань, що обговорюватимуться на саміту Альянсу, оскільки "збереження фокуса на підтримці України" є однією з ключових передумов для того, щоб "мільярд громадян Альянсу був у безпеці".

"Найбільш значна і пряма загроза для Альянсу – це росія", – запевнив генсек.

"москва продовжує вести війну проти України, з підтримкою Північної Кореї, Ірану, а також Китаю та Білорусі", – додав він.

Раніше у Вашингтоні підтвердили участь Трампа у саміті НАТО.