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НАТО вважає росію своєю головною загрозою – генсек

23 червня 2025, 19:48
НАТО вважає росію своєю головною загрозою – генсек
Фото: з вільного доступу
24 та 25 червня в нідерландському місті відбудеться черговий саміт НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що москва і надалі є головною загрозою для Альянсу.

Про це він заявив на пресконференції перед початком саміту НАТО у Гаазі.

Рютте додав, що Україна стане одним з питань, що обговорюватимуться на саміту Альянсу, оскільки "збереження фокуса на підтримці України" є однією з ключових передумов  для того, щоб "мільярд громадян Альянсу був у безпеці".

"Найбільш значна і пряма загроза для Альянсу – це росія", – запевнив генсек.

"москва продовжує вести війну проти України, з підтримкою Північної Кореї, Ірану, а також Китаю та Білорусі", – додав він.

Раніше у Вашингтоні підтвердили участь Трампа у саміті НАТО.

 

РосіяНАТО

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