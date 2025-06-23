У Вашингтоні підтвердили участь Трампа у саміті НАТО

На ньому країни Альянсу мають погодити збільшення витрат до 5%.

Президент США Дональд Трамп таки відвідає саміті НАТО , який розпочнеться 24 червня в Гаазі.

Рішення було ухвалене, зважаючи на досягнутий консенсус у питанні збільшенні оборонних витрат до 5%, зазнчив посол США Метью Вітакер.

Рішення про участь Трампа в саміті остаточно ухвалене.

"Лідери всіх 32 країн НАТО зберуться в Гаазі", – додав він.

Американскьий посол розказав, що саме домовленість про підвищення оборонних витрат стане ключовим результатом саміту.

"Дякуючи лідерству Трампа, НАТО на шляху до ухвалення історичного рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП", – підсумував Вітакер.

Ми також писали, що на саміті НАТО скасували обговорення війни в України.