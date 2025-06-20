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НАТО вже немає причини існувати в нинішньому вигляді – міноборони Італії

20 червня 2025, 20:57
НАТО вже немає причини існувати в нинішньому вигляді – міноборони Італії
Wikipedia
Він перестав бути центром у світовій політиці.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав до переосмислення Північноатлантичного Альянсу через зміну балансу сил в світі.

Його слова на конференції в місті Падуя наводить італдійський телеканал Tg24 Sky.

"НАТО більше немає сенсу існувати в такому вигляді", оскільки Атлантичний регіон уже не є центром у світовій політиці.

"Колись США та Європа були центром, а тепер є все інше, з чим потрібно налагоджувати відносини", – заявив міністр. 

Він дуже скептично оцінив роль Європи у світі, заявивши, що "її час минув, і я кажу це з сумом".

"Якщо НАТО був створений для забезпечення миру та взаємної оборони або стає організацією, яка бере на себе це завдання, спілкуючись з Глобальним Півднем, то воно стає чимось глибоко іншим, інакше ми не досягнемо мети – безпеки в межах правил, які діють для всіх", – додав Крозетто.

За його словами, світ змінився. ООН має таке ж значення у світі, як і Європа, тобто ніякого. Менше, ніж Китай, менше, ніж Індія або менше, ніж Ізраїль. 

Разом з тим, Австрія думає про вступ до НАТО на тлі можливої війни росії чи вихід Словаччини з Альянсу. 

 

ІталіяНАТО

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