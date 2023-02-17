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ПОЛІТИКА

НАТО, ЄС і Україна вперше проведуть тристоронню зустріч

17 лютого 2023, 15:11
НАТО, ЄС і Україна вперше проведуть тристоронню зустріч
Джерело: rbc
Це перша зустріч представників України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 лютого зустрінуться у Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба Альянсу

Зустріч відбудеться вранці у штаб-квартирі НАТО. Після того о 12:45 запланована їхня спільна пресконференція. 

Дмитро Кулеба зазначив, що це перша зустріч представників України, НАТО і ЄС у такому тристоронньому форматі.

"Очікую зустрічі з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство і співпрацю задля захисту України та Європи", - зазначив він.

Як повідомлялося, у понеділок Кулеба зустрінеться з міністрами закордонних справ країн ЄС – перед засіданням Ради ЄС на рівні глав МЗС. Після того європейські міністри окремо зустрінуться з міністром закордонних справ та євроінтеграції Молдови Ніку Попеску. 

Раніше повідомлялось, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що наразі пріоритетом для НАТО є не членство України, а допомога їй із тим, щоб вона перемогла у повномасштабній війні проти рф.

НАТОСтолтенбергКулебазустріч

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