НАТО загрожує не безпеці росії, а російському імперіалізму – прем’єрка Естонії

Ті, хто звинувачує НАТО в розширенні та ескалації, переймають імперіалістичну мову та ідеологію, яку просуває росія.

Естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас підкреслила, що вступ Естонії до Північноатлантичного Альянсу був вільним вибором країни, а твердження росії про те, що розширення НАТО загрожує її безпеці, є міфом.

Про це Каллас сказала в інтерв’ю ERRпісля виступу на конференції з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

У своєму виступі на конференції прем’єрка Естонії спростовувала наратив, пов’язаний із НАТО.

"Вступ до НАТО був вільним вибором нашого народу, а не, скажімо так, нав'язаним з боку. Тут говорять про розширення НАТО як процес, який якось не пов'язаний з волею країн, але я це спростовую", – пояснила вона.

Ще одна теза виступу Каллас стосувалась росії як "останньої колоніальної держави, яка фактично намагається колонізувати й розширювати свою імперію".

Вона також зазначила, що ті, хто звинувачує НАТО в розширенні та ескалації, переймають імперіалістичну мову та ідеологію, яку просуває росія. "НАТО загрожує не безпеці росії, а російському імперіалізму", – переконана Каллас.

Третім пунктом виступу прем’єрки Естонії став заклик до належної реакції на війну з тим, аби не заохочувати інші країни до її застосування.

"Якщо застосування агресії як інструменту окуповується, тому що в результаті у вас стає більше територій, або більше активів, тоді інші країни, що володіють більшою силою, також будуть використовувати цей інструмент", – вважає вона.

У Сінгапурі зараз триває конференція з безпеки "Діалог Шангрі-Ла," організована Міжнародним інститутом стратегічних досліджень. У ній беруть участь представники урядів країн Азії, а також широке коло представників західних країн, зокрема й із України.

Раніше повідомлялось, що НАТО намагається сформулювати нову модель більш тісних відносин з Україною.