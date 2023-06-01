Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

НАТО намагається сформулювати нову модель більш тісних відносин з Україною – ЗМІ

01 червня 2023, 13:14
НАТО намагається сформулювати нову модель більш тісних відносин з Україною – ЗМІ
Україна НАТО
Джерела видання у Брюсселі заявляють, що НАТО хоче гарантувати постачання військового обладнання, співробітництво у військовій сфері.

Альянс розглядає декілька варіантів гарантій безпеки та схожих механізмів.

Про це повідомляє El Pais.

Українська влада неодноразово заявляла, що прагне якнайшвидшого вступу нашої країни до НАТО. Президент Володимир Зеленський наголошував, що цього не станеться до завершення війни. Проте він закликав Північноатлантичний Альянс надати чіткий алгоритм дій для вступу та гарантії безпеки.

Представники влади очікують на політичний крок від НАТО на літньому саміті у Вільнюсі.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг та інші союзники пообіцяли Україні допомогу у війні та після її завершення. Альянс хоче започаткувати багаторічну програму підтримки для переходу на стандарти НАТО. Проте механізм досі не запрацював.

Джерела видання у Брюсселі заявляють, що Альянс хоче гарантувати постачання військового обладнання, співробітництво у військовій сфері. Зокрема, також йдеться про реформування Міністерства оборони за моделлю НАТО.

Країни Балтії та Польща підтримують багаторічну програму для України, проте прагнуть ще більшої підтримки. Йдеться про чіткі зобов'язання щодо членства та гарантій безпеки.

Експерти кажуть, що країни НАТО хочуть сформувати певний "якір", щоб убезпечити Україну. Цю ідею підтримують Велика Британія, США та Франція. Проте виникають питання щодо термінів, оскільки війна досі триває.

За даними видання, Альянс також обговорює пропозицію "механізмів безпеки". У Брюсселі пояснюють, що це більш регульована та надійна формула, яка допоможе гарантувати військову підтримку у довгостроковій перспективі, поки союзники не будуть готові прийняти Україну в НАТО.

Інша модель полягає у наданні гарантій безпеки. Це концепція, запропонована заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд.

"Це може означати підписання якоїсь двосторонньої чи групової політичної угоди, яка забезпечить вищий рівень військової допомоги Україні, ніж зараз, залежно від того, коли ця угода набуде чинності", – пояснює видання.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі партнери підтримують інтеграцію України, а "москва не має права вето проти розширення НАТО".

війнаНАТОУкраїна

Останні матеріали

На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський "план перемоги" у війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 15:10
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Технології
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 12:04
Чому ПВО важко відстежити
Технології
Чому ПВО важко відстежити "Шахеди". І навіщо росіянам ЗРК "Панцир" на дахах у центрі москви – Том Купер
Переклад iPress – 01 червня 2023, 08:37
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Політика
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 травня 2023, 16:58
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Політика
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Переклад iPress – 31 травня 2023, 12:26
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Політика
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Переклад iPress – 31 травня 2023, 09:48
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї
Технології
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї "гри" страждає Україна – Том Купер
Переклад iPress – 30 травня 2023, 15:47
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Політика
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Переклад iPress – 30 травня 2023, 12:47
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється