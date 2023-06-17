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НАТО захищатиме підводні трубопроводи і кабелі від російських диверсій

17 червня 2023, 09:46
НАТО захищатиме підводні трубопроводи і кабелі від російських диверсій
Фото:ukrinform.ua
Альянс країн Європи і Північної Америки відкрив центр захисту підводних трубопроводів і кабелів через загрозу російських диверсій.

Про це передає АР.

"Загроза посилюється", - заявив керівник спеціальної групи, що займатиметься цим питанням, генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн.

Він додав, що російські кораблі активно картографують нашу критично важливу підводну інфраструктуру. Існує підвищене занепокоєння, що росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру.

Рішення про створення центру схвалили міністри оборони країн НАТО, він розташовуватиемпетьсч в Лондоні в Нортвуді.

НАТО пішло на такі кроки після підриву двох газогонів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" в Балтійському морі у вересні минулого року.

Кілька досі країн проводять розслідування, проте не мають результатів. 

Вчора сейм Польщі підтримав резолюцію про членство України в НАТО.
НАТОтрубопроводи

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