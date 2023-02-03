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ПОЛІТИКА

НАТО закликає росію виконати зобов'язання щодо нового договору про ядерну зброю

03 лютого 2023, 14:16
НАТО закликає росію виконати зобов'язання щодо нового договору про ядерну зброю
Фото: з вільних джерел
Північноатлантичний альянс закликає рф до виконання зобов'язань договору про стратегічні наступальні озброєння для міжнародної стабільності.

Про це повідомляється в заяві НАТО.

Зазначається, що росія вирішила вивести свої ядерні об'єкти з-під інспекційної діяльності та відхилила прохання США провести зустріч з метою вирішення проблем, що виникли.

"Союзники по НАТО, як і раніше, вважають, що ефективний контроль над озброєннями є істотним внеском у досягнення наших цілей у галузі безпеки. Новий договір про СНО відповідає інтересам національної безпеки всіх держав, включаючи і союзників по НАТО", – йдеться у заяві.

Альянс закликає росію виконати свої зобов'язання щодо договору, відновити інспекції на своїй території та повернутись до консультацій у рамках сесій двосторонньої комісії.

Варто зазначити, що договір про стратегічні наступальні озброєння обмежує кількість розгорнутих ядерних озброєнь міжконтинентальної дальності, які можуть мати США та рф. Востаннє його продовжили на початку 2021-го на п'ять років.

Нагадаємо, нещодавно Держдеп США, доповідь якого опублікувало The Wall Street Journal, звинуватив росію у порушенні договору про СНО, оскільки москва заборонила проводити інспекції.

НАТОядерна угода

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