США заявили, що росія порушила договір про ядерні озброєння - WSJ

США вважають, що росія порушила договір про скорочення наступальних озброєнь, оскільки країна-агресор заборонила американцям проводити інспекції.

Про це повідомляє The Wall Street Journal

Як зазначає видання, такі висновки Держдепу про те, що москва не дотримується угоди, є першим випадком, коли США звинувачують росію в порушенні договору, який набув чинності у 2011 році.

У Держдепі наголосили, що відсутність інспекцій, передбачених Угодою про скорочення наступальних озброєнь, ускладнює перевірку кількості боєголовок у росії.

У виданні нагадали, що інспекції було припинено ще у березні 2020 року на тлі пандемії COVID-19 за взаємною згодою. Але згодом, коли вірус вдалося взяти під контроль, їх не відновили через рішення росії.

"У вересні росія повідомила США про наявність у неї 1549 боєголовок та бомб. Але без можливості використовувати інспекції для проведення вибіркових перевірок, зазначається у доповіді Держдепартаменту, США не можуть точно сказати, чи залишалася росія минулого року в рамках договірного ліміту", - додають у WSJ.

У Конгресі вже побоюються, що за такими порушеннями договору можуть бути більш радикальні дії з боку рф, які дозволять їй розширити свої сили.

"Зараз немає жодного договору, який росія не порушувала б або не порушує. Об'єднаний штаб має виходити з того, що росія порушила або порушуватиме новий договір про скорочення наступального озброєння. Я хочу бачити плани того, як США реагуватимуть", - заявив голова комітету із збройних сил Майк Роджерс.

Варто зауважити, що термін дії Договору про скорочення наступальних озброєнь між росією та США закінчується у 2026 році.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США не побачило жодних ознак того, що надані Україні кошти були використані не за призначенням.