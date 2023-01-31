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ПОЛІТИКА

США заявили, що жодних ознак зловживання американськими коштами в Україні немає – Reuters

31 січня 2023, 19:11
США заявили, що жодних ознак зловживання американськими коштами в Україні немає – Reuters
Міністерство фінансів США не побачило жодних ознак того, що надані Україні кошти були використані не за призначенням.

Така заява прозвучала після звільнення низки високопосадовців в Україні у зв'язку зі звинуваченнями в корупції, повідомляє Reuters.

"У нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані не за призначенням в Україні. Ми вітаємо поточні зусилля української влади щодо співпраці з нами, аби забезпечити належні гарантії, щоб допомога Сполучених Штатів доходила до тих, кому вона призначена", – заявила представниця Міністерства фінансів Меган Аппер у відповідь на запит Reuters.

Аппер зазначила, що Мінфін продовжуватиме тісно співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат США, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією".

Нагадаємо, нещодавно в Україні прокотилася хвиля відставок, у тому числі й у Кабміні. Зокрема, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури звільнили Василя Лозинського, якого напередодні впіймали на хабарі.

Раніше повідомлялось, що Україна піднялася у рейтингу сприйняття корупції.

корупціяСША

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