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Україна піднялася у рейтингу сприйняття корупції

31 січня 2023, 12:19
Україна піднялася у рейтингу сприйняття корупції
джерело zn.ua
Україна піднялася у рейтингу "Індекс сприйняття корупції" від організації Transparency International.

Проте продовжує залишатися серед сотні найбільш корумпованих країн, посідаючи 116 місце, про це повідомляє сайт Transparency International.

За підсумками 2022 року Україна посіла 116 місце зі 180 країн, піднявшись на кілька позицій порівняно з попереднім роком, коли була на 122 місці. А останні 10 років Україна покращила свої позиції на 7 сходинок і зараз має 33 бали із 100 можливих. Місце у рейтингу Україна нині ділить з такими країнами як Монголія, Алжир, Ангола та Замбія.

"Починаючи з 2014 року, Україна проводить цілу низку антикорупційних реформ, і це знаходить відображення в "Індексі сприйняття корупції". Те, що зараз стали відомі нові випадки корупції, ми оцінюємо як хорошу ознаку. Отже, незважаючи на війну, інститути боротьби з корупцією працюють, факти розслідуються, а не замітаються під килим. Але зрозуміло, що ще багато чого потрібно зробити. І недарма Євросоюз зажадав від Києва додаткових зусиль та заходів щодо боротьби з корупцією", – пояснила голова німецького осередку Transparency International Александра Герцоґ. 

Вона також додала, що ризик корупції зростає, коли йдеться про кошти на повоєнне відновлення, про великі гроші взагалі, то в таких випадках, зрозуміло, зростає ризик корупції.

90 балів та перше місце як найменш корумпована країна Transparency International віддали Данії. Друге місце ділять Фінляндія та Нова Зеландія, на четвертому – Норвегія, на п'ятому – Сінгапур. Німеччина опинилась на дев’ятому місці. 

росія зайняла 137 місце, отримавши 28 балів.

Найгірша ситуація з корупцією в країнах, що охоплені збройними конфліктами та в яких спостерігається ерозія державних структур, зокрема у Лівії, Ємені, Сирії, Південному Судані та Сомалі.

Втратили позиції, наприклад, Угорщина та Туреччина. Transparency International вважають, що це сталося через заходи влади цих країн щодо обмеження незалежності судової системи, ЗМІ та структур громадянського суспільства, що, на думку правозахисників, ускладнює боротьбу з корупцією та зловживаннями службовим становищем.

Раніше повідомлялось, що Україна покращила позицію у рейтингу армій світу.

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