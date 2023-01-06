Україна покращила позицію у рейтингу армій світу

Україна за рік війни піднялася у рейтингу найсильніших армій світу із 22 на 15 місце.

Це випливає з рейтингу міжнародної компанії Global Firepower, яка щороку складає рейтинг найкращих армій світу.

У 2023 році Індекс сили (PowerIndex) України становив 0,2516, у той час, як "ідеальною" вважається оцінка в 0,0000.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки своїй відповіді (на агресію, - ред.), фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, що сприяють загальному становищу у списку", - повідомили в організації.

Сусідами України у рейтингу стали Єгипет (14 місце) та Австралія (16).

Водночас росія зберегла друге місце у рейтингу. Хоча, як зазначили його автори, "російсько-українська війна показала ключові обмеження військового потенціалу" росії, незважаючи на її кількісну живу силу та матеріальну перевагу над Україною. У Global Firepower наголосили, що це "проливає світло" на рівень готовності, командування, навчання та постачання у російській армії.

До першої десятки найсильніших армій увійшли США, росія, Китай, Індія, Великобританія, Південна Корея, Пакистан, Японія, Франція та Італія.

Раніше повідомлялось, що Україна стала країною року за версією The Economist.