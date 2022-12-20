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Україна стала країною року за версією The Economist

20 грудня 2022, 18:10
Україна стала країною року за версією The Economist
Британське видання The Economist обрало Україну державою року, відзначивши боротьбу нашого народу з російськими загарбниками під час їхньої повномасштабної війни проти країни.

Про це йдеться на сайті видання.

"У звичайні часи вибрати країну року за версією The Economist важко. Наші автори й редактори зазвичай починають з вільної дискусії, у якій сперечаються щодо півдюжини країн, які потрапили до короткого списку. Але цього року, вперше після того, як ми почали називати країни року в 2013-му, вибір очевидний. Це може бути лише Україна", – розповіли журналісти.

Там пояснили, що державою року зазвичай називають ту, що найбільше покращилася за попередні 12 місяців, однак Україна у певному сенсі стала особливим вибором, оскільки життя більшості її населення, навпаки, погіршилося через повномасштабне російське вторгнення. 

"Багато людей загинули. Міста були розтрощені й обвуглені. Мільйони залишили свої домівки. Економіка України скоротилася приблизно на третину. Через російські атаки багато українців тремтять у темряві без світла", – зазначили в The Economist.

Однак, причиною призначення цього звання саме Україні стали чотири інші якості, які виділили її народ серед інших, – героїзм, винахідливість, стійкість у протистоянні війні, розпочатої рф, а також натхнення, надане світу.

Видання додало, що ці якості виявили, у тому числі, звичайні українці. Вони залишилися у своїй державі, щоб битися з агресором, виявили слабкі місця у ворожій обороні, швидко навчилися використовувати передану Заходом зброю й залучили іншу допомогу партнерів, а тепер стоять перед енергетичним терором окупантів. 

"Коли вдома немає води, вони топлять сніг. Коли немає електрики, вони знаходять тепло і світло в кафе з дизель-генераторами, або сплять у офісах, де працюють, у багатьох з яких тепер є бомбосховища й вода в пляшках. Здається, жахи, яких продовжує завдавати пан путін, не вплинули на їхній моральний дух", – наголосили журналісти.

У The Economist також відзначили, що, не враховуючи кількох випадків, ЗСУ не стали відповідати на військові злочини росіян такими ж діями, і продовжили добре ставитися до полонених солдатів рф. "Це значною мірою тому, що Україна не є нацистською державою, як стверджує путін, а є демократичною країною, де людські життя мають значення. У України є свої недоліки, зокрема корупція, але її уряд і народ відкидали путінізм ще до війни, а тепер стали відкидати його ще рішучіше", – йдеться в публікації.

Журналісти вважають, що українські бійці захистили не лише себе, а й сусідів від збройної агресії росії, у тому числі Молдову, Грузія та країни Балтії. Вони показали, що можуть протистояти навіть "величезному" нападнику, ставши джерелом натхнення для пригноблених людей у всьому світі.

"Багато тиранів транслюють велику брехню, щоб виправдати злочини, і нав'язують свою волю через терор. Українці показали, що брехню можна викрити, а терору – протистояти. Їхня боротьба далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні!" – підсумували у виданні.

Раніше повідомлялось, що Зеленський став людиною року за версією Financial Times.

Україна країна року

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