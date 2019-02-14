НАТО закликало Україну імплементувати висновки "Венеційки" щодо мови освіти

НАТО закликало Україну імплементувати висновки Венеційської комісії щодо мовних положень закону про освіту.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів в Брюсселі, інформує "Європейська правда".

"Цього ранку союзники та український міністр оборони Степан Полторак обговорили ситуацію з безпекою в та навколо України, зокрема в Азовському морі. На цьому неформальному сніданку, організованому британським міністром оборони Гевіном Вільямсоном, союзники висловили сильну підтримку українські суверенітету та територіальній цілісності, а також закликали Росію негайно звільнити українських військових та кораблі, захоплених у листопаді", - зазначив він.

"Союзники також заохочували Україну продовжувати шлях реформ, зокрема імплементувати рекомендації Венеційської комісії щодо мовного закону", - додав він.

Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.