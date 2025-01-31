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ПОЛІТИКА

НАТО запропонує Трампу компроміс щодо Гренландії для зниження напруженості

31 січня 2025, 12:54
НАТО запропонує Трампу компроміс щодо Гренландії для зниження напруженості
Фото: CNN
Альянс хоче запропонувати Трампу значне розширення військової присутності в Арктиці.

У НАТО планують запропонувати президенту США Дональду Трампу компроміс щодо Гренландії. В Альянсі сподіваються, що це знизить напруженість навколо дискусій про острів.

Про це повідомляє Handelsblatt.

Джерела в НАТО розповіли DPA, що Альянс хоче запропонувати Трампу значне розширення військової присутності в Арктиці. 

Гренландія є важливою через свої багаті сировинні ресурси і як база для військового контролю над Арктикою. До того ж судноплавні шляхи стають більш доступними, принаймні влітку, оскільки кліматичні зміни посилюються.

Як зазначають ЗМІ, ця ініціатива обговорюється з Трампом на неформальних переговорах. Підставою для посилення присутності НАТО в Арктиці можуть стати нові оборонні плани, ухвалені у 2023 році. Це засекречені документи, які передбачають посилення потенціалу стримування та оборони також і на крайній півночі.

Зараз США вже використовують космічну базу Пітуффік в Гренландії. Ця база, серед іншого, підтримує системи попередження про ракетний напад, протиракетну оборону і місії космічного спостереження. Військові сили Данії також присутні у Гренландії.

Видання додає, що дебати щодо Гренландії є небезпечними для НАТО. Альянс має побоюватися за свій авторитет, а з іншого боку було б катастрофою, якби США вийшли з НАТО через таку суперечку.

Президент США Дональд Трамп ще під час першого терміну у Білому дому заявляв про бажання купити Гренландію. Після перемоги на виборах у 2024 році він відновив ці розмови.

Під час жорсткої телефонної розмови з Трампом минулого тижня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наполягала на тому, що Гренландія не продається.

Видання Financial Times процитувала анонімного європейського посадовця, який назвав розмову Трампа і Фредеріксен "жахливою". Інший посадовець заявив, що інтерес Трампа до придбання Гренландії є "серйозним і потенційно дуже небезпечним".

НАТОДональд ТрампГренландія

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