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НАТО запускає місію Baltic Sentry із гарантування безпеки в Балтійському морі

14 січня 2025, 13:57
НАТО запускає місію Baltic Sentry із гарантування безпеки в Балтійському морі
Фото: Економічна правда
У місії братимуть участь фрегати та патрульні літаки, а також невеликий флот морських дронів.
Для гарантування безпеки інфраструктури в Балтійському морі НАТО розпочинає нову місію з патрулювання в регіоні. 
 
Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте, передає "Інтерфакс-Україна".
 
"Сьогодні я можу оголосити, що НАТО розпочинає місію Baltic Sentry. Ця військова активність під керівництвом головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі є частиною зусиль зі зміцнення присутності та спостереження на морі за ключовими зонами для нашого альянсу", - сказав він.
 
У місії братимуть участь фрегати та патрульні літаки, а також невеликий флот морських дронів. Військові задіють також інші передові технології. Рютте зазначив, що триватиме робота з союзниками НАТО, щоб інтегрувати їхні засоби стеження за ситуацією з аналогічними засобами Альянсу.
 
Крім того, він наголосив на необхідності рішучих дій правоохоронних органів проти можливих загроз безпеці на Балтійському морі. Він озвучив плани посилити захист і надійність об'єктів підводної інфраструктури.
 
Сьогодні глави держав і урядів країн НАТО - Німеччини, Данії, Латвії, Литви, Польщі, Фінляндії, Швеції та Естонії - зібралися в Гельсінкі для обговорення питань безпеки підводної інфраструктури в Балтійському морі.

 

війна в УкраїніНАТОбалтійське море

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