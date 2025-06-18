Про це він сказав після саміту G7.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте оголосив, що НАТО засекретить дані про військову допомогу Україні.

Його слова цитує Clash Report.

Про це він заявив після зустрічі із Володимиром Зеленським на саміті G7 у Канаді.

Сьогодні президент України прибув на саміт, однак його зустрічі із президентом США не вібудеться.

Адже вчора Трамп достроково покинув саміт G7.