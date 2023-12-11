НАТО збільшує виробництво зброї і боєприпасів

Альянс має виходити з того, що росія здатна на нову агресію, і мусить забезпечити своїх членів і союзників всім необхідним для оборони.

Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт в інтерв'ю для LSM.

"Навіть якщо відновлення збройних сил рф після закінчення її війни проти України триватиме кілька років, НАТО має виходити з того, що Кремль буде здатний на нову агресію", - заявила Сміт.

Вона долала, що НАТО не буде чекати, НАТО дуже зосереджене на країнах Балтії - безпекових потребах прямо зараз.

"США вже вдалося суттєво збільшити виробництво зброї та боєприпасів, наприклад, практично подвоїти випуск снарядів калібру 155 мм", - додала посол США в НАТО.

За її словами, європейським країнам також вдалося збільшити військове виробництво і в багатьох країнах Європи оборонні підприємства перейшли на цілодобову роботу та застосовують "дуже творчі та новаторські підходи", щоб і "поповнити запаси армій НАТО, які скоротилися, та забезпечити Україні все, що їй необхідно".

НАТО має нові плани, нову стратегію та нову доктрину, щоб забезпечити здатність захистити кожен дюйм своєї території, вважає Джуліан Сміт.

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