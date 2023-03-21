Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

НАТО збільшить кордон з росією удвічі – Столтенберг

21 березня 2023, 10:44
НАТО збільшить кордон з росією удвічі – Столтенберг
stoltenberg nato столтенберг нато
Це станеться автоматично після приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Коли Фінляндія приєднається до Північноатлантичного альянсу, довжина кордону НАТО з росією збільшиться більш ніж удвічі.

Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу з міністрами оборони Фінляндії та Швеції.

"путін вторгся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. У нього виходить рівно навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки та отримали запрошення стати повноправними членами", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що коли Фінляндія приєднається, кордон НАТО з росією збільшиться більш ніж удвічі - на 1300 кілометрів.

Нагадаємо, в НАТО заговорили про укріплення своєї східної частини на межі з росією і необхідність направити на лінію кордону близько 300 тисяч військовослужбовців Альянсу. Вони, в разі потреби, зможуть за короткий термін кинутись на допомогу союзникам. Та насамперед цей крок покликаний перешкодити росії розширити свою війну за межі України.

війнаНАТОкордониСтолтенберг

Останні матеріали

Трамп та МКС. Команда путіна
Трамп та МКС. Команда путіна "зашкварчала" через міжнародний ордер на його арешт – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 березня 2023, 13:21
Час візитів: росія, Китай та Міжнародний кримінальний суд. Китай і Сі на
Політика
Час візитів: росія, Китай та Міжнародний кримінальний суд. Китай і Сі на "розтяжці" з кремлем – Едвард Лукас
21 березня 2023, 09:37
Озброюйте Україну, а не радьте, коли йти у контрнаступ. Досвід Ірану початку 80-тих – Том Купер
Політика
Озброюйте Україну, а не радьте, коли йти у контрнаступ. Досвід Ірану початку 80-тих – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2023, 14:54
7 міфів на шляху перемоги України. Якщо Київ змусять піти на поступки, не буде ані справедливості, ані миру – Politico
Політика
7 міфів на шляху перемоги України. Якщо Київ змусять піти на поступки, не буде ані справедливості, ані миру – Politico
Переклад iPress – 20 березня 2023, 13:28
російський наступ практично захлинувся. Тим часом Китай з великою обережністю готовий допомогти росії – Філліпс О’Брайен
російський наступ практично захлинувся. Тим часом Китай з великою обережністю готовий допомогти росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 20 березня 2023, 09:26
Республіканці оголосили
Політика
Республіканці оголосили "громадянську війну" проти України. Джерела фінансування – мільярдери, які заробляли на співпраці зі сталінським режимом
Переклад iPress – 17 березня 2023, 17:36
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Політика
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Переклад iPress – 17 березня 2023, 13:32
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється