НАТО збільшить оборонні витрати на 20% у 2024 році – Рютте

У НАТО заявили, що наразі не можуть надати додаткові цифри.

Витрати на оборону європейських членів НАТО та Канади зросли на 20% у 2024 році порівняно з попереднім роком, заявив сьогодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Члени НАТО стикаються з новим тиском з боку президента США Дональда Трампа щодо збільшення своїх витрат на оборону, чого він часто вимагав під час свого першого терміну перебування на посаді.

Про це пише Reuters.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі міністрів оборони в НАТО наступного тижня, де ми будемо говорити про більше і краще інвестування в оборону. Фактично витрати Європи та Канади зросли на 20% у 2024 році, збільшивши загальні додаткові інвестиції за останні роки з 640 до 700 мільярдів доларів", — сказав Рютте.

Нагадаємо, що уряди країн Європейського Союзу розглядають можливість перегляду визначення оборонних інвестицій, щоб дозволити збільшення державних витрат без ризику порушення фіскальних правил ЄС. Це питання стало особливо актуальним на тлі зростаючих загроз з боку росії та необхідності посилення обороноздатності країн-членів.