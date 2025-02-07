Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

НАТО збільшить оборонні витрати на 20% у 2024 році – Рютте

07 лютого 2025, 19:31
НАТО збільшить оборонні витрати на 20% у 2024 році – Рютте
У НАТО заявили, що наразі не можуть надати додаткові цифри.

Витрати на оборону європейських членів НАТО та Канади зросли на 20% у 2024 році порівняно з попереднім роком, заявив сьогодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Члени НАТО стикаються з новим тиском з боку президента США Дональда Трампа щодо збільшення своїх витрат на оборону, чого він часто вимагав під час свого першого терміну перебування на посаді.

Про це пише Reuters.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі міністрів оборони в НАТО наступного тижня, де ми будемо говорити про більше і краще інвестування в оборону. Фактично витрати Європи та Канади зросли на 20% у 2024 році, збільшивши загальні додаткові інвестиції за останні роки з 640 до 700 мільярдів доларів", — сказав Рютте.

Нагадаємо, що уряди країн Європейського Союзу розглядають можливість перегляду визначення оборонних інвестицій, щоб дозволити збільшення державних витрат без ризику порушення фіскальних правил ЄС. Це питання стало особливо актуальним на тлі зростаючих загроз з боку росії та необхідності посилення обороноздатності країн-членів.

війнаНАТОКанадаоборонаМарк Рютте

Останні матеріали

Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Політика
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 08:23
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 16:45
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 12:20
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Політика
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 08:26
Аналогія з
Політика
Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 15:46
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється