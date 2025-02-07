ЄС планує розширити поняття оборонних інвестицій для збільшення військових витрат

Згідно з документом, підготовленим Варшавою, Євросоюз має розширити трактування оборонних інвестицій.

Уряди країн Європейського Союзу розглядають можливість перегляду визначення оборонних інвестицій, щоб дозволити збільшення державних витрат без ризику порушення фіскальних правил ЄС. Це питання стало особливо актуальним на тлі зростаючих загроз з боку росії та необхідності посилення обороноздатності країн-членів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документ, підготовлений Польщею, яка наразі головує в Раді ЄС та формує порядок денний для блоку.

Документ відображає зусилля Варшави щодо посилення оборонної політики Євросоюзу в умовах війни в Україні та змін у глобальній безпековій архітектурі.

Чому виникла необхідність у перегляді підходів до оборонних витрат?

На саміті ЄС, що відбувся у понеділок, лідери держав-членів погодилися на посилення оборони та зобов'язалися усунути існуючі прогалини у військових можливостях. Однак поточна система фінансових обмежень у Євросоюзі, зокрема правила щодо державного дефіциту та боргу, стримує можливості урядів інвестувати в оборонний сектор.

Згідно з новими фіскальними нормами, які набувають чинності цього року, країни ЄС мають дотримуватися таких обмежень:

державний дефіцит не більше 3% ВВП;

державний борг не більше 60% ВВП.

Перевищення цих показників може призвести до санкцій і дисциплінарних заходів з боку Європейської комісії. Однак військові потреби країн-членів, які зросли після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, вимагають перегляду підходів до оборонного фінансування.

Що пропонує Польща?

Згідно з документом, підготовленим Варшавою, Євросоюз має розширити трактування оборонних інвестицій. Наразі до них відносять переважно закупівлю військової техніки (танків, літаків, артилерійських систем), однак, на думку польського керівництва, це надто вузьке визначення.

Польща пропонує включити до оборонних витрат:

інвестиції у виробничі потужності військово-промислового комплексу, зокрема фінансування заводів, що виробляють зброю та боєприпаси;

інфраструктурні проєкти подвійного призначення, які можуть використовуватися як цивільними, так і військовими (наприклад, будівництво бомбосховищ у житлових будинках);

видатки на цивільну оборону – розширення системи захисту населення у разі воєнних загроз;

підготовку кадрів і розширення виробничих ланцюгів у сфері оборонної промисловості.

Завдяки цим змінам країни ЄС отримають додатковий фінансовий простір для розвитку оборонного потенціалу без загрози порушення жорстких фінансових норм ЄС.

Як це може вплинути на державні фінанси країн ЄС?

Якщо пропозиція буде ухвалена, то держави-члени зможуть збільшувати оборонні витрати, не боячись перевищити встановлені ліміти дефіциту бюджету. Це стане можливим завдяки виключенню оборонних інвестицій із розрахунків державного боргу та дефіциту.

Також на саміті обговорювалася ідея використання так званих "національних застережень", які дозволяють урядам тимчасово призупиняти дію бюджетних обмежень у разі зовнішніх загроз чи форс-мажорних обставин.

Однак, за інформацією Reuters, цей варіант отримав меншу підтримку, оскільки може створити ризики для фінансової стабільності ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з лідерами ЄС заявила, що Європейська комісія готова використати всю гнучкість бюджетних правил, передбачених Пактом стабільності і зростання. Це дозволить країнам блоку суттєво збільшити фінансування оборонних програм без ризику фінансових санкцій.

Таким чином, Європейський Союз поступово адаптує свою фінансову політику до нових геополітичних реалій, визнаючи необхідність значного збільшення витрат на оборону в умовах зростаючої загрози з боку росії.