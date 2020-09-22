Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАТО знову закликає Росію розслідувати отруєння Навального

На початку вересня генсек Північноатлантичного Альянсу заявив, що НАТО не сумнівається в тому, що Навального отруїли речовиною з сімейства отрути "Новічок"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що використання отрути класу "Новічок" є порушенням міжнародного законодавства щодо хімічної зброї й закликав Росію провести повне розслідування цієї справи.
НАТО знову закликає Росію розслідувати отруєння Навального Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми жорстко засудили атаку "Новічком" проти Олексія Навального. Я закликаю Росію провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої атаки. Це не просто напад на одну особу, це - атака на фундаментальні демократичні права, це також є серйозними порушенням міжнародного законодавства, а також - за Угодою про контроль озброєння - Конвенції про хімічну зброю. То ж це вимагає потужної міжнародної реакції", - заявив Столтенберґ під час виступу в американському аналітичному центрі CEPA.

На початку вересня генсек Північноатлантичного Альянсу заявив, що НАТО не сумнівається в тому, що Навального отруїли речовиною з сімейства отрути "Новічок".

Нагадаємо, що один з творців "Новачка" вибачився перед Навальним

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2020 14:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.