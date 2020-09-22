НАТО знову закликає Росію розслідувати отруєння Навального

На початку вересня генсек Північноатлантичного Альянсу заявив, що НАТО не сумнівається в тому, що Навального отруїли речовиною з сімейства отрути "Новічок"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що використання отрути класу "Новічок" є порушенням міжнародного законодавства щодо хімічної зброї й закликав Росію провести повне розслідування цієї справи.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми жорстко засудили атаку "Новічком" проти Олексія Навального. Я закликаю Росію провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої атаки. Це не просто напад на одну особу, це - атака на фундаментальні демократичні права, це також є серйозними порушенням міжнародного законодавства, а також - за Угодою про контроль озброєння - Конвенції про хімічну зброю. То ж це вимагає потужної міжнародної реакції", - заявив Столтенберґ під час виступу в американському аналітичному центрі CEPA.

На початку вересня генсек Північноатлантичного Альянсу заявив, що НАТО не сумнівається в тому, що Навального отруїли речовиною з сімейства отрути "Новічок".

Нагадаємо, що один з творців "Новачка" вибачився перед Навальним