Нацбанк дозволив бізнесу купувати валюту в кредит

"Зазначене послаблення дозволить підприємствам більш ефективно управляти ліквідністю і купувати необхідні обсяги валюти для виконання власних зобов'язань у зручний для себе час"

Національний банк дозволив бізнесу купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів в гривні без обмежень по сумі в рамках продовження валютної лібералізації.

"Зазначене послаблення дозволить підприємствам більш ефективно управляти ліквідністю і купувати необхідні обсяги валюти для виконання власних зобов'язань у зручний для себе час", - повідомляє прес-служба НБУ.

Крім того, постановою вдосконалений валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних термінів розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Тепер банки зобов'язані завершувати нагляд за експортними операціями протягом 5 робочих днів з моменту отримання від Національного банку інформації про зміну обслуговуючого банку в митній декларації клієнта. Як відзначають в НБУ, це дозволить уникнути подвійного контролю клієнтської операції.

Крім цього, уточнено порядок здійснення нагляду за імпортними операціями в разі зміни обслуговуючого банку в митній декларації.

Нагадаємо, що 5 серпня в Україні стартувало запровадження міжнародного стандарту номера банківського рахунку IBAN.