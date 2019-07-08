Нацбанк дозволив бізнесу купувати валюту в кредит
"Зазначене послаблення дозволить підприємствам більш ефективно управляти ліквідністю і купувати необхідні обсяги валюти для виконання власних зобов'язань у зручний для себе час", - повідомляє прес-служба НБУ.
Крім того, постановою вдосконалений валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних термінів розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.
Тепер банки зобов'язані завершувати нагляд за експортними операціями протягом 5 робочих днів з моменту отримання від Національного банку інформації про зміну обслуговуючого банку в митній декларації клієнта. Як відзначають в НБУ, це дозволить уникнути подвійного контролю клієнтської операції.
Крім цього, уточнено порядок здійснення нагляду за імпортними операціями в разі зміни обслуговуючого банку в митній декларації.
Нагадаємо, що 5 серпня в Україні стартувало запровадження міжнародного стандарту номера банківського рахунку IBAN.
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