В Україні запровадять новий стандарт банківських рахунків, він почне діяти у серпні

З цього дня всі нові банківські рахунки будуть відкриватися відповідно до цього стандарту.

Зазначається, що з 5 серпня зміна буде стосуватися лише нових рахунків, які українці відкриватимуть у банках. Ці рахунки матимуть іншу структуру: вони складатимуться з 29 символів, також у них з'являться літери, йдеться в "Громадське" з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN скрадатиметься з:

- коду України UA (2 літери);

- контрольного розряду (2 цифри);

- коду банку (6 цифр);

- самого рахунку – довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року — від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року — від 5 до 19 символів).

Таким чином, у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, у якому цей рахунок відкрито.

З 1 листопада новий формат банківських рахунків стане обов’язковим для всіх рахунків усіх банків. Переказати кошти можна буде лише використовуючи рахунки IBAN.

До цього часу клієнти банків, які захочуть здійснити грошовий переказ, зможуть заповнювати реквізити "рахунок" та "код банку" у будь-яких варіаціях.

У Національному банку зазначають, що нові рахунки не стосуватимуться рахунків на банківських картках.

"Важливо, що усі платіжні картки, емітовані банками до рахунку клієнта, залишаються чинними, вони є платіжним інструментом, який надає клієнту можливість за допомогою платіжного пристрою, зокрема, ініціювати переказ коштів з банківського рахунка", — йдеться у повідомленні НБУ.

Новий формат банківського рахунку значно спростить реквізити для переказу коштів, адже для здійснення переказу потрібно буде знати лише номер рахунку. Інші коди, які зараз вказуються при заповненні реквізитів, будуть непотрібні. Також Нацбанк планує запровадити стандарт, який дозволить здійснювати грошові перекази за допомогою QR-коду усім банкам (наразі така функція частково доступна клієнтам ПриватБанку).

Нагадаємо, міжнародні резерви України у червні 2019 року зросли на 1,2 мільярда доларів або на 6,4% — до 20,63 мільярда доларів.

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