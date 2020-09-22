Нацбанк назвав основну причину падіння економіки України на 11%
У НБУ зауважують, що споживча поведінка громадян змінилась у бік зменшення купівлі товарів та послуг не першої необхідності, а інвестиційна поведінка підприємств – у бік відтермінування бізнес-проєктів, повідомляє "Економічна правда". У результаті, споживчі витрати домогосподарств скоротилися вперше з 2015 року (на 10,4% р/р).
За даними НБУ валове нагромадження основного капіталу зменшилося на 22,3% р/р.
Скорочення інвестицій тривало унаслідок послаблення зовнішнього та внутрішнього попиту, невизначеності законодавчого поля для окремих секторів, зокрема альтернативної енергетики, та подальшого розвитку із поширенням захворюваності.
"Фінансові результати підприємств залишалися гіршими за минулорічні, у тому числі через зростання витрат на епідеміологічний захист. Проте певну підтримку інвестиціям надавало нарощення видатків бюджету на дорожнє господарство", - заявляють експерти НБУ.
Також повідомляється, що обсяги експорту товарів та послуг скоротилися (на 9,0% р/р), втім значно меншими темпами, ніж імпорт.
У розрізі видів діяльності у II кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності фактично усіх галузей економіки. Значний внесок у падіння ВВП мали пізніший старт жнив та гірша врожайність пшениці.
Вплив цього чинника оцінено НБУ у -0.9 в.п. Разом зі слабкими показниками тваринництва це зумовило стрімке падіння доданої вартості у сільському господарстві.
У III кварталі 2020 року НБУ очікує поступове відновлення економіки. Цьому сприятимуть не тільки м’якіші умови карантину, але й пожвавлення зовнішнього попиту й активізація внутрішнього споживання.
Нагадаємо, що українці бояться кризи майже в два рази більше, ніж коронавірусу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- ВІДЕО Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48
- ВІДЕО Зеленський про Харків: Наше завдання – зробити регіон українською Кремнієвою долиною
- Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості
- У НБУ пояснили, чим загрожують кредити під 0% і без паспорта