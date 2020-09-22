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Нацбанк назвав основну причину падіння економіки України на 11%

За даними НБУ валове нагромадження основного капіталу зменшилося на 22,3% р/р.
У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.
Нацбанк назвав основну причину падіння економіки України на 11% Фото: Укрінформ

У НБУ зауважують, що споживча поведінка громадян змінилась у бік зменшення купівлі товарів та послуг не першої необхідності, а інвестиційна поведінка підприємств – у бік відтермінування бізнес-проєктів, повідомляє "Економічна правда". У результаті, споживчі витрати домогосподарств скоротилися вперше з 2015 року (на 10,4% р/р). 

За даними НБУ валове нагромадження основного капіталу зменшилося на 22,3% р/р.

Скорочення інвестицій тривало унаслідок послаблення зовнішнього та внутрішнього попиту, невизначеності законодавчого поля для окремих секторів, зокрема альтернативної енергетики, та подальшого розвитку із поширенням захворюваності. 

"Фінансові результати підприємств залишалися гіршими за минулорічні, у тому числі через зростання витрат на епідеміологічний захист. Проте певну підтримку інвестиціям надавало нарощення видатків бюджету на дорожнє господарство", - заявляють експерти НБУ.

Також повідомляється, що обсяги експорту товарів та послуг скоротилися (на 9,0% р/р), втім значно меншими темпами, ніж імпорт.

У розрізі видів діяльності у II кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності фактично усіх галузей економіки. Значний внесок у падіння ВВП мали пізніший старт жнив та гірша врожайність пшениці.

Вплив цього чинника оцінено НБУ у -0.9 в.п. Разом зі слабкими показниками тваринництва це зумовило стрімке падіння доданої вартості у сільському господарстві.

 У III кварталі 2020 року НБУ очікує поступове відновлення економіки. Цьому сприятимуть не тільки м’якіші умови карантину, але й пожвавлення зовнішнього попиту й активізація внутрішнього споживання.

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22 09 2020 13:53
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