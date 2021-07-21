Нацбанк обговорив із представниками Мінфіну США подальшу співпрацю з МВФ
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав голова Національного банку Кирило Шевченко.
"Сьогодні відбулася зустріч з представниками Міністерства фінансів США в особі виконуючого обов'язки заступника Міністра з міжнародних справ Енді Бокола та старшого радника Міністра Девіда Ліптона, присвячена співпраці з МВФ, поверненню активів збанкрутілих банків (assets-recovery), економічній ситуації в Україні тощо. Обговорили реформування банківського сектору України, зокрема, закон про корпоративне управління, прийняття якого було структурним маяком для програми Фонду",- написав Шевченко.
Він додав, що Нацбанк сфокусований на реалізації положень програми стенд-бай та продовжує взаємодію з місією для досягнення Staff-level agreement.
Очільник Нацбанку нагадав, що раніше НБУ ініціював питання про створення робочої групи високого рівня щодо напрацювання комплексу заходів для повернення активів колишніх власників збанкрутілих банків та пов'язаних із ними осіб.
"Наприкінці лютого Кабмін створив цю робочу групу, яка, серед іншого, сьогодні координує діяльність із повернення активів "ПриватБанку", - зауважив він.
Шевченко назвав розмову з американськими посадовцями "змістовною та цікавою" і висловив упевненість у продовження "нашого ефективного партнерства".
Нагадаємо, що за словами Тимофія Милованова Україна отримає від МВФ $2,7 мільярда незалежно від кредитної програми
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам