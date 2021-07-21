Нацбанк обговорив із представниками Мінфіну США подальшу співпрацю з МВФ

Нацбанк сфокусований на реалізації положень програми стенд-бай та продовжує взаємодію з місією для досягнення Staff-level agreement

Національний банк обговорив з представниками Міністерства фінансів США співпрацю з МВФ, повернення активів збанкрутілих банків та економічну ситуацію в Україні.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Сьогодні відбулася зустріч з представниками Міністерства фінансів США в особі виконуючого обов'язки заступника Міністра з міжнародних справ Енді Бокола та старшого радника Міністра Девіда Ліптона, присвячена співпраці з МВФ, поверненню активів збанкрутілих банків (assets-recovery), економічній ситуації в Україні тощо. Обговорили реформування банківського сектору України, зокрема, закон про корпоративне управління, прийняття якого було структурним маяком для програми Фонду",- написав Шевченко.

Він додав, що Нацбанк сфокусований на реалізації положень програми стенд-бай та продовжує взаємодію з місією для досягнення Staff-level agreement.

Очільник Нацбанку нагадав, що раніше НБУ ініціював питання про створення робочої групи високого рівня щодо напрацювання комплексу заходів для повернення активів колишніх власників збанкрутілих банків та пов'язаних із ними осіб.

"Наприкінці лютого Кабмін створив цю робочу групу, яка, серед іншого, сьогодні координує діяльність із повернення активів "ПриватБанку", - зауважив він.

Шевченко назвав розмову з американськими посадовцями "змістовною та цікавою" і висловив упевненість у продовження "нашого ефективного партнерства".

Нагадаємо, що за словами Тимофія Милованова Україна отримає від МВФ $2,7 мільярда незалежно від кредитної програми