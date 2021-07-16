Україна отримає від МВФ $2,7 мільярда незалежно від кредитної програми - Милованов
Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомив радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.
"У нас є програма, за якою ми повинні отримати транші МВФ, для неї ми ухвалюємо певні закони. І ми хотіли б до кінця літа закрити всі питання. І українська позиція така: ми всі свої завдання виконали, тепер подивимося, яка позиція у МВФ", - сказав Милованов.
За його словами, 2,7 млрд дол. - це додаткові позики поза цією програмою.
"А $2,7 млрд - це абсолютно інша історія. У межах збільшення фінансування самого Міжнародного валютного фонду всім країнам-учасницям збільшується частка. Тобто фінансування буде незалежно від нашої програми з МВФ", - уточнив він.
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