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Україна отримає від МВФ $2,7 мільярда незалежно від кредитної програми - Милованов

За його словами, 2,7 млрд дол. - це додаткові позики поза цією програмою
Від Міжнародного валютного фонду Україна отримає $2,7 млрд в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення, водночас тривають переговори про нові транші МВФ за традиційною кредитною програмою.
Україна отримає від МВФ $2,7 мільярда незалежно від кредитної програми - Милованов Фото: Економічна правда

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомив радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. 

"У нас є програма, за якою ми повинні отримати транші МВФ, для неї ми ухвалюємо певні закони. І ми хотіли б до кінця літа закрити всі питання. І українська позиція така: ми всі свої завдання виконали, тепер подивимося, яка позиція у МВФ", - сказав Милованов.

За його словами, 2,7 млрд дол. - це додаткові позики поза цією програмою.

"А $2,7 млрд - це абсолютно інша історія. У межах збільшення фінансування самого Міжнародного валютного фонду всім країнам-учасницям збільшується частка. Тобто фінансування буде незалежно від нашої програми з МВФ", - уточнив він.

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16 07 2021 11:28
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