Уряд очікує від МВФ 700 млн доларів цього року, але без траншу потрясінь не буде - міністр
Про це на прес-конференції на форумі "Україна 30" заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, передає "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якраз в ці хвилини міністр фінансів перебуває в США в Міжнародному валютному фонді на переговорах. Йдеться ще про торішні суми - 700 млн дол, літо-осінь ...", - сказав Любченко.
За словами міністра, виконані всі зобов'язання, які брала на себе держава в особі уряду "в плані інституційних змін, прямих дій уряду".
"Тому ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей - це безглуздо", - додав він.
При цьому, Любченко підкреслив, що не очікує економічних потрясінь в Україні, якщо транш МВФ не надійде в країну до кінця року.
Нагадаємо, що МВФ призначив нового постійного представника в Україні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам