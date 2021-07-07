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Уряд очікує від МВФ 700 млн доларів цього року, але без траншу потрясінь не буде - міністр

За словами міністра, виконані всі зобов'язання, які брала на себе держава в особі уряду "в плані інституційних змін, прямих дій уряду"
Український уряд, як і раніше, сподівається на отримання у цьому році від МВФ траншу близько 0,7 млрд дол за програмою stand by, міністр фінансів Сергій Марченко з делегацією зараз веде відповідні переговори у Вашингтоні.
Уряд очікує від МВФ 700 млн доларів цього року, але без траншу потрясінь не буде - міністр Фото:ukr.media

Про це на прес-конференції на форумі "Україна 30" заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, передає "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якраз в ці хвилини міністр фінансів перебуває в США в Міжнародному валютному фонді на переговорах. Йдеться ще про торішні суми - 700 млн дол, літо-осінь ...", - сказав Любченко.

За словами міністра, виконані всі зобов'язання, які брала на себе держава в особі уряду "в плані інституційних змін, прямих дій уряду".

"Тому ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей - це безглуздо", - додав він.

При цьому, Любченко підкреслив, що не очікує економічних потрясінь в Україні, якщо транш МВФ не надійде в країну до кінця року.

Нагадаємо, що МВФ призначив нового постійного представника в Україні

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07 07 2021 15:04
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