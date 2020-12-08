Нацбанк підвищить вимоги до кіберзахисту при переказі коштів
Національний банк планує підвищити рівень інформаційної безпеки і кіберзахист у сфері переказу коштів.
Про це йдеться у проєкті постанови правління НБУ, зазначає "Економічна правда".
"Ураховуючи масовий перехід користувачів платіжних послуг в онлайн у період карантину, важливим пріоритетом для центрального банку є необхідність максимально убезпечити їх від можливих інцидентів інформаційної безпеки.
Саме з метою підвищення надійності та ефективності роботи платіжних систем Національний банк запрошує учасників платіжного ринку доєднатися до обговорення основних напрямів та вимог до захисту інформації та кіберзахист в платіжних системах", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, НБУ має намір встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку щодо:
-
побудови системи захисту інформації та кібербезпеки;
-
порядку дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.
Нові вимоги поширюватимуться на:
-
платіжні організації платіжних систем, створені резидентами України;
-
операторів послуг платіжної інфраструктури;
-
учасників-резидентів платіжних систем, створених резидентами та/або нерезидентами України.
Зокрема, передбачається:
-
впровадити ризик-орієнтований підхід до захисту інформації, в залежності від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку будуть вищими);
-
встановити вимоги до використання засобів захисту інформації;
-
визначити політику управління доступом;
-
створити передумови для мінімізації кількості шахрайських операцій, інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів;
-
унеможливити порушення безперервності діяльності суб’єктів переказу коштів;
-
підвищити захист користувачів платіжних послуг.
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