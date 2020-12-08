Нацбанк підвищить вимоги до кіберзахисту при переказі коштів "Ураховуючи масовий перехід користувачів платіжних послуг в онлайн у період карантину, важливим пріоритетом для центрального банку є необхідність максимально убезпечити їх від можливих інцидентів інформаційної безпеки"

"Саме з метою підвищення надійності та ефективності роботи платіжних систем Національний банк запрошує учасників платіжного ринку доєднатися до обговорення основних напрямів та вимог до захисту інформації та кіберзахист в платіжних системах", - йдеться у повідомленні.

Фото: picture-alliance.com

Національний банк планує підвищити рівень інформаційної безпеки і кіберзахист у сфері переказу коштів. Про це йдеться у проєкті постанови правління НБУ, зазначає "Економічна правда". "Ураховуючи масовий перехід користувачів платіжних послуг в онлайн у період карантину, важливим пріоритетом для центрального банку є необхідність максимально убезпечити їх від можливих інцидентів інформаційної безпеки. Саме з метою підвищення надійності та ефективності роботи платіжних систем Національний банк запрошує учасників платіжного ринку доєднатися до обговорення основних напрямів та вимог до захисту інформації та кіберзахист в платіжних системах", - йдеться у повідомленні. Зокрема, НБУ має намір встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку щодо: побудови системи захисту інформації та кібербезпеки;

порядку дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем. Нові вимоги поширюватимуться на: платіжні організації платіжних систем, створені резидентами України;

операторів послуг платіжної інфраструктури;

учасників-резидентів платіжних систем, створених резидентами та/або нерезидентами України. Зокрема, передбачається: впровадити ризик-орієнтований підхід до захисту інформації, в залежності від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку будуть вищими);

встановити вимоги до використання засобів захисту інформації;

визначити політику управління доступом;

створити передумови для мінімізації кількості шахрайських операцій, інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів;

унеможливити порушення безперервності діяльності суб’єктів переказу коштів;

підвищити захист користувачів платіжних послуг. Читайте також: Мінцифри запустило новий онлайн-курс "Кіберняні"

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