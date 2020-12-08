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Нацбанк підвищить вимоги до кіберзахисту при переказі коштів

"Ураховуючи масовий перехід користувачів платіжних послуг в онлайн у період карантину, важливим пріоритетом для центрального банку є необхідність максимально убезпечити їх від можливих інцидентів інформаційної безпеки"
"Саме з метою підвищення надійності та ефективності роботи платіжних систем Національний банк запрошує учасників платіжного ринку доєднатися до обговорення основних напрямів та вимог до захисту інформації та кіберзахист в платіжних системах", - йдеться у повідомленні.
Нацбанк підвищить вимоги до кіберзахисту при переказі коштів Фото: picture-alliance.com

Національний банк планує підвищити рівень інформаційної безпеки і кіберзахист у сфері переказу коштів.

Про це йдеться у проєкті постанови правління НБУ, зазначає "Економічна правда".

"Ураховуючи масовий перехід користувачів платіжних послуг в онлайн у період карантину, важливим пріоритетом для центрального банку є необхідність максимально убезпечити їх від можливих інцидентів інформаційної безпеки.

Саме з метою підвищення надійності та ефективності роботи платіжних систем Національний банк запрошує учасників платіжного ринку доєднатися до  обговорення основних напрямів та вимог до захисту інформації та кіберзахист в платіжних системах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, НБУ має намір встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку щодо:

  • побудови системи захисту інформації та кібербезпеки;

  • порядку дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.

Нові вимоги поширюватимуться на:

  • платіжні організації платіжних систем, створені резидентами України;

  • операторів послуг платіжної інфраструктури;

  • учасників-резидентів платіжних систем, створених  резидентами та/або нерезидентами України.

Зокрема, передбачається:

  • впровадити ризик-орієнтований підхід до захисту інформації, в залежності від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку будуть вищими);

  • встановити вимоги до використання засобів захисту інформації;

  • визначити політику управління доступом;

  • створити передумови для мінімізації кількості шахрайських операцій, інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів;

  • унеможливити порушення безперервності діяльності суб’єктів переказу коштів;

  • підвищити захист користувачів платіжних послуг.

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12 08 2020 12:36
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